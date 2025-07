L’Office de tourisme de Besançon à vélo, une initiative qui revient cet été...

Depuis le 1er juillet et jusqu’au 31 août 2025, l’équipe mobile de l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole reprend du service.

Vêtues de tee-shirts orange vif et de casques de vélo, Anouk et Marie, deux étudiantes dynamiques, parcourent la ville pour rencontrer directement les touristes là où ils se trouvent.

En partenariat avec Bicy, elles sillonnent Besançon sur des vélos personnalisés, marquant un arrêt dans les lieux et sites remarquables de la ville. Maîtrisant le français, l’anglais et l’allemand, ce duo est prêt à orienter et conseiller les visiteurs tout au long de l’été : restaurants, hébergements, musées, expositions, visites guidées, infos pratiques...

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de l’office de tourisme : "l’accueil physique des touristes est un axe fondamental dans notre développement", nous précise-t-on dans un communiqué.