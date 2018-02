Un ancien détenu en poignarde un autre en pleine rue à Besançon

Vers 19h15, ce vendredi, un ancien co-détenu âgé de 39 ans en a agressé un autre de 32 ans en pleine rue vers le quai de Strasbourg à Besançon.



Pour une raison indéterminée, la rencontre entre les deux individus a dégénéré et l'un d'eux a porté deux coups de couteau au thorax de son interlocuteur. Blessé, ce dernier a composé le 17. Il a alors été pris en charge dans l'attente des secours et a été transporté à l'hôpital de Besançon.



Après des recherches menées par la police, le mis en cause a été interpellé à 21h15 à proximité des lieux une bière à la main. Son taux d'alcool s'élevait à 1,80 g d'alcool/litre de sang. Il a été placé en cellule de dégrisement et placé en garde à vue.



Le pronostic vital du blessé n'est pas engagé.