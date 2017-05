Un cambrioleur tué par un septuagénaire dans le Jura: ses complices mis en examen

Ils ont été mis en examen pour "vol avec armes, en bande organisée et association de malfaiteurs". Deux d'entre eux, âgés de 31 et 41 ans, ont été placés en détention provisoire et le troisième, âgé de 23 ans, a demandé un délai pour préparer sa défense, a indiqué le parquet de Besançon.

Les suspects, issus de la communauté des gens du voyage, sont soupçonnés d'avoir agressé et séquestré un garagiste de 72 ans et sa compagne de 47 ans, en pleine nuit dans leur maison à La Mouille (Jura), en décembre, pour se faire remettre de l'argent.

Ils ont été interpellés mardi et mercredi, à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), Brindas (Rhône) et Évans (Jura), à l'issue de cinq mois d'enquête, a dit le commandant de la section de recherches de la gendarmerie de Besançon, Pascal Péresse. Le trio est déjà connu de la justice pour des faits de vols et de recels.

Le 8 décembre 2016, à 2H45 du matin, quatre hommes cagoulés et armés de bâtons et d'une massette étaient entrés par effraction au domicile du couple, dans la petite commune de La Mouille (Jura).

Deux d'entre eux ont emmené la femme à la cuisine pour qu'elle leur remette 1.100 euros en liquide dissimulés dans un bocal.

Le septuagénaire, frappé à plusieurs reprises, était parvenu à saisir son propre pistolet 9 mm, qui se trouvait au-dessus d'une armoire. L'un des cambrioleurs avait tenté de lui retirer l'arme et le garagiste avait tiré deux coups de feu, touchant mortellement son agresseur à la tête et dans les côtés, avait expliqué à l'époque le procureur de Lons le Saunier Jean-Luc Lennon, qui avait retenu la légitime défense pour le garagiste.

Une enquête avait été ouverte à l'encontre des autres cambrioleurs, qui avaient pris la fuite. Elle avait été confiée à la section de recherches de gendarmerie de Besançon et au groupement de gendarmerie du Jura.



(Source AFP)