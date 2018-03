Deux boutiques de e-cigarette Taklope ouvrent bientôt à Besançon

Taklope, qui a fait sa notoriété sur internet, est spécialisée dans la vente de cigarettes électroniques et des produits dérivés tels que les liquides, les pièces détachées de cigarettes, etc.

Si l'ancienne boutique Zagaro est actuellement en train d'être transformée en commerce de e-cigarette, Taklope occupera également l'ancien magasin de sacs à main Saint Médard situé juste à côté. Cet espace devrait être consacré aux produits dérivés de la cigarette électronique selon nos informations.

Les dates d'ouverture de ces deux boutiques ne sont pas encore connues.

Infos +

Taklope recrute un-e vendeur/vendeuse "motivé-e et passionné-e de cigarette électronique et du monde de la Vape. Envoyer CV et lettre de motivation et explicative des connaissances à emploi@taklope.com. (Toutes les infos sur www.taklope.com)