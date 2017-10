La mobilisation a permis l'hébergement d'environ 70 adultes et 47 enfants de septembre 2016 à août 2017 (abris de nuits de Palente, réseau Welcome aux Buis, réseau Collectifs Accueil Migrants en paroisses et nuitées en hôtel) soit 107 personnes. Au cours de l'année 2016, la Franche*Comté a enregistré 1248 demandes d'asiles (937 adultes et 311 enfants). Le Doubs est le département le plus concerné avec 800 demandes d'asile.