Vols sur des distributeurs automatiques dans le Doubs : deux récidivistes interpellés

Le 25 décembre 2017, deux hommes ont forcé le monnayeur de la station de lavage d’Amancey et ont emporté la somme de 240 euros en liquide. Les faits ont été signalés deux jours plus tard et une procédure pour vol aggravé a été ouverte par la communauté de brigades d’Ornans..

Grâce au mode opératoire des enquêteurs et le type d’établissement ciblé (station de lavage), les gendarmes ont pu rapprocher six faits commis dans le Doubs et le Jura. Deux individus ont ensuite été identifiés.

Ce 6 mars 2018, une de police judiciaire a été conduite par la communauté de brigades d’Ornans assistée de la brigade de recherches de Besançon et de la communauté de brigades des Hôpitaux-Neufs. Les deux individus ont été interpellés sans incident à leur domicile à Longevilles-Mont-d’Or et placés en garde à vue.

Les deux mis en cause, âgés de 25 ans ont été jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Besançon ce mercredi 7 mars 2018. Ils ont été condamnés respectivement à 18 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour le premier et à six mois d’emprisonnement avec sursis pour le second.