26 nouveaux policiers supplémentaires en fonction dans le Doubs

Depuis le 1er septembre 2025, 26 nouveaux personnels ont rejoint la DIPN25, Direction Interdépartementale de la police nationale du Doubs, venant renforcer les effectifs des trois circonscriptions de police du département, à savoir Besançon, Montbéliard-Héricourt ainsi que Pontarlier.

"Ces arrivées bénéficient à plusieurs unités – services d’investigation, de voie publique, de renseignement, entre autres – et contribuent à renforcer la capacité d’action et de réponse de nos services face à la criminalité. Jeunes recrues ou agents expérimentés, chacun apporte ses compétences et son engagement au service de la sécurité de nos concitoyens", nous explique la DIPN 25.

Laurent Perraud, directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs a accueilli les nouveaux arrivant en leur présentant la DIPN et les différentes unités qui la composent, accompagné de plusieurs chefs de service.

"Nous leur adressons la bienvenue et leur souhaitons une pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions, aux côtés de leurs collègues déjà investis chaque jour", précise la DIPN25.