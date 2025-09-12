5.000 commandes à trouver pour sauver L’Atelier Textile Jurassien

Lancée en 2020 suite à un important besoin de fabrication locale de masques pour lutter contre le Covid-19, L’Atelier textile Jurassien s’est réinventée depuis, mais se trouve désormais en difficulté financière. Il se donne jusqu’à la fin du mois de septembre 2025 pour trouver 5.000 commandes. Il lance un appel…

Largement visionnée, la vidéo diffusée depuis le 4 juillet 2025 a été relayée plus de 3.000 fois sur Facebook. La condition de la survie de l’entreprise ? 10.000 commandes.

Contactée ce 11 septembre 2025, L’Atelier Textile Jurassien précise qu’elle a atteint la moitié de l’objectif. Son avenir ? Tout dépendra de la décision du CA du groupe coopératif Demain qui se prononcera début octobre. En attendant, et pour parvenir à son objectif premier, il lui reste encore un appel de 5.000 commandes.

Qui peut aider l’entreprise ?

En soi tout le monde, même si L’Atelier Textile Jurassien s’adresse en premier lieu aux professionnels (tenues pour l’industrie, le médical et la restauration). Les particuliers, collectivités ou associations peuvent participer, mais l’entreprise demande un minimum de 50 pièces afin "de mettre en place une chaîne de production" et ne "pas perdre d’argent".

Il suffit de se rendre sur le site internet et cliquer sur "pré-commande" (le message s’affiche à l'ouverture du site) ou se rendre dans la rubrique "contact".

À propos de l’entreprise

L’Atelier Textile Jurassien a été créé en 2020 suite à un important besoin de masques. Il a ensuite reconduit son activité sur la production de pièces à destinations des professionnels. Il emploie 15 personnes, dont trois en contrat à durée déterminée d’insertion (CCDI).

Infos +

