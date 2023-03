8 ans plus tard, il retrouve sa voile de parapente volée à Besançon

Fin février 2023, une personne a constaté sur le bon coin la vente d'une voile de parapente au modèle rare, ressemblant à celle qu'elle s'était faite volée en 2015 lors d'une balade en roulotte. L'auteur du vol avait été interpellé et jugé sans que le matériel puisse être retrouvé.

Interpellée par l'annonce, la victime du vol décide d'organiser un rendez-vous avec le vendeur sur le parking de Micropolis à Besançon. Le numéro de série a confirmé qu’il s’agissait du parapente dérobé il y a 8 ans. Le receleur présumé a été conduit au commissariat de police pour une audition.

La voile de parapente estimée à 2000 euros

L'individu a déclaré avoir acheté la voile de parapente sur un vide grenier il y a un an pour une personne habitant en Algérie. N'ayant plus de nouvelles de cette personne depuis six mois, il a décidé de revendre lui-même l'objet sans savoir qu'il avait été volé.

Le matériel estimé à une valeur de 2000 euros a été restitué au propriétaire. Concernant le vendeur, aucune décision n'a été prise pour le moment.