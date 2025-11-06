À Besançon, la Maison du Livre et de la Presse en quête d’un repreneur

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Installée depuis les années 60 au 58 Grande rue à Besançon, la Maison du Livre et de la Presse recherche activement un repreneur ce mois de novembre 2025. Avis aux intéressés...

C’est une institution à Besançon. Depuis plus de 60 ans, la Maison du Livre et de la Presse informe et divertit les Bisontines et Bisontins. Riche de journaux, d’ouvrages littéraires et livres jeunesse, l’enseigne est toutefois dépendante de la vente de son fonds de commerce, dont le propriétaire n’est pas le même que celui des murs.

Les employés, eux, espèrent de tout cœur qu’un repreneur permette au magasin de vivre encore de longues années.

La bouteille à la mer est lancée...

Infos +

La Maison du Livre et de la Presse