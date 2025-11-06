À Besançon, la Maison du Livre et de la Presse en quête d’un repreneur

C’est une institution à Besançon. Depuis plus de 60 ans, la Maison du Livre et de la Presse informe et divertit les Bisontines et Bisontins. Riche de journaux, d’ouvrages littéraires et livres jeunesse, l’enseigne est toutefois dépendante de la vente de son fonds de commerce, dont le propriétaire n’est pas le même que celui des murs.
Les employés, eux, espèrent de tout cœur qu’un repreneur permette au magasin de vivre encore de longues années.
La bouteille à la mer est lancée...
Infos +
La Maison du Livre et de la Presse
- 58 Grande rue à Besançon
- 03 81 81 34 07
- Numéro pour la vente du fonds de commerce : 06 87 34 09 82