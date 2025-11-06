Jeudi 6 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie

À Besançon, la Maison du Livre et de la Presse en quête d’un repreneur

Publié le 06/11/2025 - 12:00
Mis à jour le 06/11/2025 - 11:04

Installée depuis les années 60 au 58 Grande rue à Besançon, la Maison du Livre et de la Presse recherche activement un repreneur ce mois de novembre 2025. Avis aux intéressés...

© Hélène Loget
© Hélène Loget

C’est une institution à Besançon. Depuis plus de 60 ans, la Maison du Livre et de la Presse informe et divertit les Bisontines et Bisontins. Riche de journaux, d’ouvrages littéraires et livres jeunesse, l’enseigne est toutefois dépendante de la vente de son fonds de commerce, dont le propriétaire n’est pas le même que celui des murs.

Les employés, eux, espèrent de tout cœur qu’un repreneur permette au magasin de vivre encore de longues années.

La bouteille à la mer est lancée...

La Maison du Livre et de la Presse

  • 58 Grande rue à Besançon
  • 03 81 81 34 07
  • Numéro pour la vente du fonds de commerce : 06 87 34 09 82

Publié le 6 novembre à 12h00 par Hélène L.
