À Besançon, on lui refuse l’accès au magasin, il menace de mort le personnel

Apparemment connu de l’établissement pour des faits antérieurs de vols d’alcool, l’homme n’a pas été autorisé à entrer dans l’enseigne. Il aurait alors menacé de mort le personnel du magasin avant d’être pris en charge par des vigiles.

Remis à la police municipale, l’individu a été conduit au poste de police de Besançon.

Durant sa garde à vue, l’homme a expliqué aux policiers connaître la victime menacée et déclaré qu’elle "avait la haine contre lui". Il a nié le fait d’avoir déjà volé dans le magasin et a également réfuté les accusations de menaces. Mais lors de son audition, l’homme a perdu patience et a manifesté son agacement auprès des agents de police. Reconduit en cellule, sa garde à vue a finalement été levée le 9 septembre pour qu’il soit déféré devant la procureur adjointe.

Dans l’attente de son jugement, prévu en janvier 2025, l’individu a été placé sous contrôle judiciaire lui interdisant l’accès aux Passages Pasteur et à l’enseigne Monoprix.