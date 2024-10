À Besançon, un fugueur de 14 ans roule à 180 km/h et remonte l'autoroute à contre-sens

Un adolescent de 14 ans a dérobé la voiture de ses parents et s'est lancé dans une folle course-poursuite avec les gendarmes, à 180 km/h sur l'autoroute, avant de la remonter à contre-sens, a indiqué lundi le procureur de Montbéliard.

Interpellé par les gendarmes, ce garçon sans antécédents judiciaires passera devant le juge des enfants dans un délai de deux mois, pour "mise en danger délibérée d'autrui, vol, escroquerie, conduite sans permis", ainsi que pour l'ensemble de ses délits routiers. Il a été placé sous contrôle judiciaire, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Édouard Lallois.

Mercredi dernier, l'adolescent a fugué de chez ses parents à Courcelles-lès-Montbéliard, en volant leur 206 et la carte bancaire de son père, dont il connaissait le code. Les gendarmes le repèrent au volant du véhicule le lendemain et tentent de l'intercepter. "Le jeune homme a manoeuvré dans les bouchons et s'en est suivie une première petite course-poursuite à 80 km/h dans une zone limitée à 20 km/h", détaille M. Lallois.

Le fuyard provoque un accident entre trois véhicules

L'adolescent leur échappe avant d'être de nouveau identifié, en train de remonter la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A36 au niveau de Besançon, en direction du Jura.

Les gendarmes l'ont poursuivi pendant 61,5 kilomètres. "Le jeune slalomait entre les voitures, remontait par la bande d'arrêt d'urgence à 180 km/h", raconte le procureur, effaré. Il fait alors demi-tour et prend l'autoroute à contre-sens, sur la bande d'arrêt d'urgence, puis perd finalement le contrôle du véhicule dans une bretelle d'insertion. Il continue à pied avant d'être interpellé dans un village près de Dole (Jura).

Sa conduite dangereuse a provoqué un accident entre trois véhicules, dont une voiture de la gendarmerie, faisant trois blessés légers.

Des explications "lunaires" pour des faits "ahurissants"

Placé en garde à vue, "il s'est excusé platement", selon le procureur. "Ce gamin frêle a fourni des explications assez lunaires face à des faits ahurissants", précise le magistrat. "Il explique avoir eu des problèmes au collège mais ne dit pas quoi", et personne n'en a entendu parler. "Ce qui est ahurissant, c'est de voir qu'il a pu être capable de mener une course-poursuite, sur une portion accidentogène, à 180 km/h, pied au plancher, sur autant de kilomètres".

Ce garçon "vient d'une famille ordinaire, sans souci", il "n'avait pas fait parler de lui, mis à part une procédure alternative, en lien avec du harcèlement, avec d'autres mineurs", selon le procureur. Depuis la rentrée, il avait fugué à plusieurs reprises.

