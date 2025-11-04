À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés

Un centre d’accompagnement en périnatalité a ouvert ses portes le 9 octobre dernier à Geneuille. Centre de bien-être à destination des parents et des bébés, Doux ce Moman, propose plusieurs prestations délivrées par deux infirmières de formation et mamans toutes les deux, Marie Amet et Morgane Darbon.

Marie Amet et Morgane Darbon ont eu de longs échanges sur leur vécu de la maternité qui leur ont donné l’envie de créer un lieu "qui reflète nos valeurs : écoute, douceur et bienveillance".

Ces deux professionnelles passionnées sont animées par la même envie : "créer un lieu humain et apaisant, où chaque parent se sent compris et chaque bébé accueilli avec tendresse". Avec Doux ce Moman, elles ont créé "un local qui a tout son sens" et qui propose "un espace chaleureux, à l’image de l’attention que nous souhaitons porter aux familles".

Leurs formations se sont naturellement orientées vers la période prénatale et les bienfaits de l’eau pour le bébé, afin de proposer "des moments de tendresse et de connexion entre parents et enfants".

Pour le moment, le centre propose diverses prestations telles que : le massage prénatal, le bain enveloppé, le spa bébé et bambin. Mais les deux gérantes précisent que "de nouvelles formations sont en cours, afin d’élargir progressivement nos accompagnements et d’enrichir le soutien que nous apportons aux familles".

Doux ce Moman