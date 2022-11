Dimanche 6 novembre, à 14 h 52, les sapeurs-pompiers du Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) du Doubs ont été appelés pour un accident de moto à Uzelle.

Les secours sont intervenus sur un terrain de moto-cross, suite à l’accident d’un jeune homme de 23 ans. Ce dernier a été héliporté par les spécialistes du Groupement de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp), et transporté au centre hospitalier Jean Minjoz à Besançon.

Deux engins et six sapeurs-pompiers des centres de Rougemont, Besançon et Baume-les-Dames ont été mobilisés.