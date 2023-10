Accident entre le bus d’une équipe de handball et une voiture : une femme est décédée

Vendredi 27 octobre 2023 à 14h15, les sapeurs-pompiers sont intervenus suite à un accident de la circulation sur la A36, dans la commune de Miserey-Salines. Une femme est décédée et deux autres sont légèrement blessées.

L’accident implique un bus transportant l’équipe de handball de Brest et un véhicule léger. A l’arrivée des secours, la passagère du véhicule, une femme de 60 ans, était incarcérée et en arrêt cardio respiratoire. Malgré la tentative de réanimation par les sapeurs-pompiers et le médecin SMUR, la victime est décédée sur place.

Les deux autres occupantes, légèrement blessées, ont été transportées au CHU Minjoz. Les 25 passagers du bus n’ont pas été blessés. Un bus de remplacement s’est rendu sur place pour les prendre en charge et continuer leur trajet.