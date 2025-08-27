Accompagnés par la BGE, 15 projets vont bientôt voir le jour…

"Après six mois de formation et de structuration de projet, les 15 entrepreneurs accompagnés clôtureront leur parcours lors d’un séminaire de clôture", indique la BGE.
Organisé par BGE Franche-Comté, ce séminaire de clôture réunira les entrepreneurs, les partenaires du programme et les acteurs institutionnels qui ont soutenu cette dynamique collective.
Parmi les projets accompagnés figurent des profils variés et représentatifs de la richesse entrepreneuriale du territoire :
- Delphine GARNIER, recruteuse dans l’hôtellerie
- Mesa MOK, sophrologue
- Elvire SADI, créatrice de soins corporels naturels
Une nouvelle session à venir : les candidatures sont ouvertes
- BGE Franche-Comté poursuit l’aventure et lance la prochaine session de l’Accélérateur Émergence :
- Démarrage : 1er décembre 2026
- Jury de sélection : 6 novembre 2026
- 15 places disponibles – les candidatures sont ouvertes