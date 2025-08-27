Mercredi 27 Août 2025
Franche-Comté
Economie

Accompagnés par la BGE, 15 projets vont bientôt voir le jour…

Publié le 27/08/2025 - 16:01
Mis à jour le 27/08/2025 - 15:17

Dans le cadre du dispositif national "Entrepreneuriat Quartiers 2030", l’association a mis en place, en mars 2025, la première promotion franc-comtoise de l’Accélérateur Émergence, un programme d'accompagnement intensif dédié aux futurs entrepreneurs issus ou souhaitant s’installer dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 15 projets vont bientôt voir le jour.

© BGE Franche-Comté
© BGE Franche-Comté

"Après six mois de formation et de structuration de projet, les 15 entrepreneurs accompagnés clôtureront leur parcours lors d’un séminaire de clôture", indique la BGE.

Organisé par BGE Franche-Comté, ce séminaire de clôture réunira les entrepreneurs, les partenaires du programme et les acteurs institutionnels qui ont soutenu cette dynamique collective.

Parmi les projets accompagnés figurent des profils variés et représentatifs de la richesse entrepreneuriale du territoire :

  • Delphine GARNIER, recruteuse dans l’hôtellerie
  • Mesa MOK, sophrologue
  • Elvire SADI, créatrice de soins corporels naturels

Une nouvelle session à venir : les candidatures sont ouvertes 

  • BGE Franche-Comté poursuit l’aventure et lance la prochaine session de l’Accélérateur Émergence :
  • Démarrage : 1er décembre 2026
  • Jury de sélection : 6 novembre 2026
  • 15 places disponibles – les candidatures sont ouvertes

bge

bge

Publié le 27 aout à 16h01 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Franche-Comté
Economie

Accompagnés par la BGE, 15 projets vont bientôt voir le jour…

Dans le cadre du dispositif national "Entrepreneuriat Quartiers 2030", l’association a mis en place, en mars 2025, la première promotion franc-comtoise de l’Accélérateur Émergence, un programme d'accompagnement intensif dédié aux futurs entrepreneurs issus ou souhaitant s’installer dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 15 projets vont bientôt voir le jour.

bge
Publié le 27 aout à 16h01 par Hélène L.
