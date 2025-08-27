Accompagnés par la BGE, 15 projets vont bientôt voir le jour…

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans le cadre du dispositif national "Entrepreneuriat Quartiers 2030", l’association a mis en place, en mars 2025, la première promotion franc-comtoise de l’Accélérateur Émergence, un programme d'accompagnement intensif dédié aux futurs entrepreneurs issus ou souhaitant s’installer dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 15 projets vont bientôt voir le jour.

"Après six mois de formation et de structuration de projet, les 15 entrepreneurs accompagnés clôtureront leur parcours lors d’un séminaire de clôture", indique la BGE.

Organisé par BGE Franche-Comté, ce séminaire de clôture réunira les entrepreneurs, les partenaires du programme et les acteurs institutionnels qui ont soutenu cette dynamique collective.

Parmi les projets accompagnés figurent des profils variés et représentatifs de la richesse entrepreneuriale du territoire :

Delphine GARNIER, recruteuse dans l’hôtellerie

Mesa MOK, sophrologue

Elvire SADI, créatrice de soins corporels naturels



Une nouvelle session à venir : les candidatures sont ouvertes