Argent de poche : les ados français touchent en moyenne 26 € par mois, un chiffre en baisse

Publié le 07/09/2025 - 10:00
© Surprising_Media/pixabay
© CC0 SweetL PXB
Selon les résultats, la moyenne s’établit à 26 €/mois d’argent de poche (–3 € vs 2024). Seuls 58 % bénéficient d’un versement régulier, un mode de gestion considéré comme ”clé de l’apprentissage budgétaire”.

Des disparités parentales et régionales

L’étude révèle que 75 % des mères gèrent l’argent de poche de leur ado, mais leurs contributions sont en moyenne moins généreuses que celles des pères (25 € vs 29 €). Les écarts apparaissent également à l’échelle régionale : en Corse, on vit en grand (38 €) ; en Bretagne, on apprend l’économie dès le berceau (24 €).

Des revenus complémentaires pour les jeunes

Face à cette baisse, les adolescents cherchent d’autres sources de revenus. Le baromètre souligne que 1 ado sur 2 revend ses affaires sur les sites de seconde main, tandis que 31 % effectuent de petits jobs et 26 % sollicitent un complément familial. Les ”missions” rémunérées par les parents (baby-sitting, jardinage, lavage de voiture, etc.) restent fréquentes : 63 048 ont été recensées sur la période étudiée, rémunérées 11 € la corvée en moyenne.

La carte bancaire et le smartphone remplacent le cash

L’étude met en avant une transition accélérée vers les paiements numériques. 47 % des transactions des 10-18 ans équipés d’une carte passent déjà par smartphone, contre 20 % des parents qui jugent ce mode adapté aux dépenses quotidiennes. La carte bancaire s’impose désormais comme le support d’apprentissage n°1, plébiscitée par 1 ado sur 2.

Si 46 % des parents sont défavorables à la disparition des pièces de monnaie, leurs enfants, eux, privilégient déjà le numérique : 54 % d’entre eux préfèrent la carte bancaire.

Une génération confrontée tôt à la rigueur budgétaire

Pour Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay, ”les ados de 2025 sont les premiers à expérimenter une économie sans croissance dès l’âge de 8 ans. L’argent de poche s’effrite, les petits à-côtés se raréfient, la régularité se dérobe. Ils entrent dans la vie économique par le prisme de la précarité et de la débrouille – mais dans un univers déjà totalement digitalisé”.

Méthodologie

L’enquête a été menée en juillet 2025 par Discurv pour Pixpay, auprès d’un échantillon représentatif de la population française selon la méthode des quotas (sexe, âge, région, catégorie socio-professionnelle). Elle repose sur un questionnaire auto-administré en ligne rempli par 500 adolescents de 8 à 18 ans et 500 parents.

Publié le 7 septembre à 10h00 par Alexane
