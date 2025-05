Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

PUBLI-INFO • Une entreprise à l’ADN créatif et innovant - Fondée en 2008, Atomic Supports s’est imposée comme un acteur incontournable dans le domaine du marquage publicitaire à Besançon. Spécialisée dans la personnalisation textile, la signalétique, l’impression papier et les objets promotionnels, l’entreprise accompagne aussi bien les TPE, PME que les grands groupes grâce à des supports, articles et produits de communication adaptés.

Forte de plus de 10 ans d'expérience, Atomic Supports repose sur une équipe dynamique, portée par Anthony Million et Thibaud Boucard, co-associés. Ensemble, ils cultivent une approche fondée sur le professionnalisme, l’adaptation aux demandes et le respect des délais, avec une priorité donnée à la satisfaction des entreprises locales et régionales.

Un savoir-faire polyvalent pour une identité visuelle marquée

Atomic Supports propose des solutions variées pour optimiser la visibilité des entreprises, indépendants, associations, institutions et événements culturels et sportifs. Parmi les prestations proposées, on retrouve :

La personnalisation textile : sérigraphie, broderie, flocage et impression numérique pour des vêtements professionnels et promotionnels. Une large gamme de textiles peut être personnalisée, tels que des tee-shirts, polos, sweats, vestes, softshells, casquettes et polaires.

Signalétique et impression grand format : enseignes, panneaux, banderoles, stickers, marquage de véhicules, adhésifs pour vitrines, affiches et kakemonos. Des supports conçus pour maximiser la visibilité des entreprises sur leurs lieux d’activité ou lors d’événements.

Les objets publicitaires : une large gamme de produits personnalisables, allant des classiques tels que les stylos, mugs et briquets, aux articles plus originaux comme les porte-clés, couteaux, powerbanks, gourdes et tote bags, afin de renforcer la visibilité et l’identité des entreprises.

L’accompagnement personnalisé, la maîtrise des techniques de marquage et la production en interne permettent à Atomic Supports d’assurer une impression durable et de qualité.

Une clientèle diversifiée et fidèle

De nombreuses marques et institutions font confiance à l’expertise d’Atomic Supports. Parmi ses clients figurent des acteurs locaux et nationaux tels que le Département du Doubs, la Saline royale d'Arc-et-Senans, la Citadelle de Besançon, les fromageries Marcel Petite, Jurasciages, Dufay Boissons, Stanley, Passion Automobile MDC, Flowbird, La Pive, Opale, Enedis, SDIS 25, Duchesne Jardins, la ferme Bulloz, Maison Amiot, Café Aime, Archeon, Duboz Horticulture, etc.

Cette diversité de collaborations – industrie, sport, commerce, restauration, tourisme et secteur public – démontre la capacité d’Atomic Supports à répondre à des exigences variées en matière de personnalisation, notamment sur des supports textiles.

Une entreprise à taille humaine avec un impact grandissant

Avec une équipe de quatre personnes, Atomic Supports mise sur la proximité et la réactivité pour proposer des solutions adaptées à chaque projet. Une grande partie des impressions est effectuée en interne à Besançon ou avec des collaborateurs reconnus, garantissant un contrôle qualité optimal. Grâce à une approche sur-mesure et un engagement constant, l’entreprise a su bâtir une solide réputation dans le domaine du marquage publicitaire.

Toujours en quête d’innovation, Atomic Supports investit dans des équipements performants, comme une brodeuse multi-tête, afin d’optimiser sa production et rester à la pointe du marquage. L’entreprise s’engage également dans une démarche plus responsable, en assurant une gestion rigoureuse des déchets et en sensibilisant aux enjeux environnementaux de l’industrie textile.

Aujourd’hui, Atomic Supports poursuit son développement en élargissant son réseau et en renforçant sa présence sur le marché du marquage publicitaire. Grâce à une offre en constante évolution et une expertise reconnue, Atomic Supports continue d’innover pour offrir à ses clients des solutions de communication toujours plus pertinantes.

Infos + :

Siège social : 4 B Avenue de la 7ème Armée Américaine, 25000 Besançon

Téléphone : 03.81.50.14.86

E-mail : agence@atomic-supports.fr

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : 09:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00

Suivre Atomic Supports :