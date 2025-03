Automobile : JTEKT veut supprimer 197 postes en France

La direction de JTEKT a confirmé mercredi à ses salariés qu'elle souhaitait supprimer 85 postes à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or) et 112 à Irigny (Rhône). L'objectif de ce plan est "d'optimiser l'activité de production et de restaurer la compétitivité à moyen et long terme de l'entreprise en France", a précisé l'équipementier dans un communiqué. JTEKT fabrique des systèmes de direction et des roulements, notamment pour Toyota, son principal actionnaire. Elle compte 5.300 salariés en Europe, dont 1.400 en France.

Une "crise sans précédent"

L'entreprise met en cause la "crise sans précédent" que traverse l'industrie automobile européenne, avec une production en berne dans les usines et des prévisions à l'avenant. D'autres grands équipementiers comme Continental, ZF ou Forvia ont déjà annoncé des vagues de suppressions de postes pour les mêmes raisons.

"Si JTEKT Europe a su absorber les fluctuations économiques de ces dernières années, grâce au soutien de son actionnaire, l'aggravation de la crise et la contraction des carnets de commandes (...) imposent désormais une réorganisation pour restaurer la compétitivité et la viabilité de ses activités en France", a souligné l'entreprise.

Le groupe avait déjà annoncé en 2024 un projet de restructuration de ses activités en Europe, notamment via la vente à un groupe allemand de quatre usines de roulements, dont deux en France (à Vierzon, dans le Cher, et Maromme, en Seine-Maritime).

JTEKT entend assurer la réorganisation à Chevigny et Irigny "dans un cadre socialement responsable et en concertation avec l'ensemble des parties prenantes", a déclaré le directeur exécutif Europe de JTEKT, Yannick Lacour. Le plan prévoit par ailleurs la modification de 32 contrats de travail et la création de 11 nouveaux emplois.

(Source AFP)