Balade-contée et lecture-performance à la Saline Royale d’Arc-et-Senans 

Le samedi 9 juillet, dans le cadre du Festival Partir en Livre, a eu lieu l’événement organisé par la Ligue de l’enseignement du Doubs, en partenariat avec la Saline Royale d’Arc-et-Senans. La balade-contée et la lecture-performance se sont déroulées dans les jardins de celle-ci, un cadre naturel pour faire rêver enfants et adultes, en suivant le fil des histoires en mouvement proposées par l’autrice Esmé Planchon.

Le matin, la fée des grains de poussière, avec sa curiosité particulière pour tout ce qui est minuscule- microscopique-insignifiant et ses petites histoires, nous a invités à découvrir les différents jardins. Nous sommes partis en vacances avec un voyage de quelques secondes, ensuite nous avons écouté la chanson de la fée, pour après découvrir comment font les petits cailloux qui ont trop envie de voyager et qui s’accrochent exprès à nos chaussures pour en profiter. Sans oublier la limace ! ce petit animal mal-aimé qui est tout simplement un « escargot sans coquille » !

Une fois dans le grand jardin circulaire nous avons découvert notre horoscope d’insecte et nos grandes qualités. En poursuivant la marche nous sommes arrivés dans un autre jardin où les enfants sont rentrés les yeux fermés guidés par un adulte. Nous avons découvert la danse de l’araignée, et à la fin nous avons entendu les sages conseils de notre charmante fée : faire attention... « Mais pas faire attention comme qui ferait attention au grand méchant loup, sinon faire attention à tout ce qui se passe autour de soi : à chercher des différences entre les pétales, à faire des voyages miniatures, à s’intéresser aux voyages d’un caillou, à aimer les araignées et même les limaces, à écouter les chansons de la nature et même la musique d’une feuille morte qui tombe sur le sol, à collectionner ce qui n’intéresse personne, à s’intéresser aux toutes petites choses».

A midi nous avons mangé tous ensemble dans un des jardins thématiques, un temps d’échange privilégié entre la conteuse et les bénévoles.

L’après-midi, dédiée aux adolescents et aux adultes, dans un des jardins thématiques où les gradins sont fait en bois, nous étions prêts pour nous laisser emporter par la lecture-performance (dans ce cadre à nouveau merveilleux) des extraits du livre Les Histoires, ça ne devrait jamais finir, entrecoupée de poèmes et chansons.C’est l’histoire de Lucien, qui a 16 ans et qui écrit sous le pseudonyme féminin de Zora. Lucien préfère l’imaginaire à la réalité et voudrait habiter dans ses romans préférés. Cette lecture nous invitait à la réflexion sur comment nous nous construisons nous-mêmes avec des histoires et des poèmes.

En parallèle à ces deux temps d’évasion, les bénévoles de Lire et faire lire ont tenu le stand d’information LFL et à la fin de chaque lecture-performance Esmé à dédicace ses livres. Un temps de lecture pendant les dédicaces a eu lieu pour les enfants le matin.

Nous remercions les bénévoles de notre réseau qui ont rendu possible cet événement ! Pierre, Annie, Robert, Margareth, Gilberte, Claude et Maryse (qui en plus nous a fait des dessins sur la balade !) toujours motivé.e.s et engagé.e.s ! Ainsi qu’aux membres de la Saline Royale pour leur accueil et soutien - un partenariat privilégié, sans doute à renouveler ! -à Esmé Planchon pour sa présence et sa performance, aux enfants participants et aux adultes au cœur d’enfant !

(Article écrit par la Ligue de l'Enseignement du Doubs)