BesAC  : Siriman Kanouté promu en Pro B !

Après que le BesAC ait décidé de se séparer de Ferdinand Prénom et de l'Américain Anthony Elechi, voici un nouveau départ acté avec le jeune meneur qui a éclaboussé le championnat de Nationale 1 2022-2023 au point de se voir attribuer le Trophée de meilleur jeune de la saison (14,2 pts, 4,9 passes, 4,7 rebonds).

"Au BesAC, nous sommes très fiers de ce qui arrive à Siriman", explique le coach Joseph Kalambani qui poursuit : "quand il est arrivé à Besançon en août dernier, il était pratiquement inconnu au bataillon, malgré un titre de vice-champion du monde U19 avec le Mali. C'était un pari. On a beaucoup travaillé avec lui, on l'a fait progresser, on lui a donné beaucoup d'exposition et ce départ vers la Pro B, c'est le résultat naturel de tout ça. Vraiment nous sommes fiers de ce que le BesAC a permis pour ce jeune meneur très doué ! Bonne chance à lui pour la suite de sa carrière. Maintenant que nous ne sommes plus dans le flou et que nous avons la certitude du départ de Siriman, on va continuer à travailler pour préparer la suite ".



"Je n'oublierai jamais que c'est grâce au BesAC !"

De son côté, Siriman Kanouté ne cache pas sa joie de pouvoir évoluer en Pro B la saison prochaine : "C'est vraiment super pour moi que je puisse m'exprimer au niveau supérieur. Je n'oublierai jamais que c'est grâce au BesAC ! C'est pourquoi je voudrais remercier les dirigeants, le coach, le merveilleux public bisontin qui nous a poussés toute la saison. J'aurai juste un regret, c'est qu'on n'aie pas pu décrocher les play-offs. Mais je garderai au fond de moi-même un très grand souvenir de Besançon ! ".



À noter que Siriman a signé à AIx-Maurienne un contrat pour les deux prochaines saisons, avec une clause de sortie au terme de la première s'il y a un contrat en Pro Jeep Elite.

Au All Star game du 17 juin

On le sait, le BesAC organise le samedi 17 juin au Palais des sports (17h) le All Star Game espoirs de Nationale 1 qui réunira les meilleurs jeunes de cette division. On pourra ainsi assister à un match entre les meilleurs joueurs issus des clubs de l'Est contre ceux venus des clubs de l'Ouest. Ce sera l'occasion de revoir Siriman Kanouté, mais aussi ses deux coéquipiers Sydney Hawmmond et Melvin Beaubois, dans une folle ambiance All Star, avec en plus concours de dunks, de tirs à 3 points etc.

Voilà qui promet !



Pour prendre vos places en avance sur besacbasket.fr

(Communiqué du BesAC)