Football : en National, le FC Sochaux débutera sa saison à domicile

À un mois du début du championnat prévuele vendredi 16 août au soir, la FFF a révélé le programme complet, journée par journée, du National 2024-2025.

Bien décidé à retrouver la ligue 2 au plus vite, Le FC Sochaux-Montbéliard qui s’apprête à disputer son second match de préparation à Reims, a ainsi découvert son programme de la rentrée. Le club doubien débutera la saison à domicile face à Quevilly Rouen le 16 août 2024 et terminera la phase régulière face à ce même adversaire mais cette fois à Rouen le 16 mai 2025.

À noter que pour cette 32e édition, la compétition retrouve un profil plus traditionnel avec le retour d'un barrage d'accession en Ligue 2 pour l'équipe qui finira sur la troisième marche du podium et seulement trois relégations en National 2 (contre six la saison dernière) pour celles qui seront classées 16e, 17e et 18e au soir de la 34e journée du vendredi 16 mai 2025. Les deux premiers du classement accèderont eux, directement à la Ligue 2.