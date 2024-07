Handball : un début de calendrier intense pour l’ESBF

Mercredi 17 juillet 2024, la ligue féminine de handball a dévoilé le calendrier officiel de la saison 2024-2025 de la Ligue Butagaz Énergie. Les Bisontines débuteront leur saison par un déplacement à Plan-de-Cuques le 11 septembre 2024 et la termineront donc à domicile.

Alors qu’elle vient de réaliser sa réunion de rentrée, l’ESBF a également découvert ses prochaines dates de confrontation pour la saison qui s’annonce. Plan-de-Cuques sera ainsi le premier adversaire du club bisontin pour cette nouvelle saison qui débutera le 11 septembre pour s’achever le 8 juin 2025. Mais les Bisontines auront déjà repris le chemin de la compétition avec le début de la coupe de France le week-end des 7 et 8 septembre.



Lors de la deuxième et troisième journées, les Ententistes recevront deux fois de suite à domicile. L’ESBF accueillera un premier gros morceau avec Paris 92 et enchaînera ensuite directement avec le derby face à Dijon. À noter également deux grosses confrontations consécutives à Metz le 6 novembre et contre Brest le 13.