Besançon : des bénévoles recherchés pour former une chaîne humaine sur la colline de Bregille

L’association terrasses des collines bisontines et d’ailleurs organise une action ponctuelle le samedi 25 janvier afin d’aider à la restauration d’une pelouse sèche en milieu naturel sur la colline de Bregille.

En complément des séances de gestion des végétaux et défrichage qui se déroulent depuis cet automne chaque mercredi après-midi, une action ponctuelle est organisée le samedi 25 janvier précise l’association. Celle-ci aura pour objectif de réaliser une chaîne humaine "afin de gérer et évacuer les végétaux occupant la pelouse sèche" située sur une parcelle appelée "Chez Marguerite", sur la colline de Bregille à Besançon.

Pour rappel, l’association restaure, valorise et protège les anciennes terrasses des cultures de la vigne des collines bisontines. Son but est "de permettre à chacun de se réapproprier ce patrimoine naturel et bâti oublié".

Toute aide bienvenue

La séance du samedi 25 janvier se déroulera sur une parcelle municipale confiée en gestion à l'association par la Ville de Besançon, et regroupant des milieux différents, un patrimoine pierre sèche exceptionnel, et sur lequel le conservatoire de cépages anciens commence à être mis en œuvre.

L’association précise avoir besoin "de toutes les ressources bénévoles possibles et vous serez donc tous les bienvenus".