Besançon : elle vole pour plus de 600€ de parfum à Nocibé

À l’arrivée des policiers vers 17h10, une femme de 44 ans avait déjà été interpellée sur place pour avoir franchi la ligne de caisse du magasin en possession de plusieurs flacons de parfum d'un montant total de 663€50.

D’après les premiers éléments de l’enquête, un second auteur, ni identifié, ni interpellé aurait participé au vol.

La mise en cause a été conduite au poste de police et placée en garde à vue. Suite à sa consultation médicale, elle a été hospitalisée et placée en chambre carcérale pour une problématique de diabète. Elle a ensuite pu réintégrer sa geôle pour une prolongation de sa garde à vue.