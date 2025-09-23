Besançon : hissé ce lundi, le drapeau de la Palestine sera retiré ce mardi

En accompagnement de la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron devant l’ONU ce lundi 22 septembre, annonçant la reconnaissance de l’état palestinien par la France, la municipalité de Besançon avait hissé le drapeau palestinien sur l’esplanade des droits de l’homme hier à 21h30.

La préfecture demande aujourd’hui de le retirer. ”Parce que nous sommes des élus de la République, et pour ne pas ouvrir une procédure supplémentaire au Tribunal Administratif de Besançon, nous allons enlever le drapeau de la Palestine ce matin. Bien que cette demande du ministère de l’intérieur est pour nous illégitime", indique le cabinet de la maire ce mardi matin.