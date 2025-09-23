Mardi 23 Septembre 2025
Besançon
Société

Besançon : hissé ce lundi, le drapeau de la Palestine sera retiré ce mardi

Publié le 23/09/2025 - 10:26
Mis à jour le 23/09/2025 - 10:26

En accompagnement de la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron devant l’ONU ce lundi 22 septembre, annonçant la reconnaissance de l’état palestinien par la France, la municipalité de Besançon avait hissé le drapeau palestinien sur l’esplanade des droits de l’homme hier à 21h30.
 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

La préfecture demande aujourd’hui de le retirer. ”Parce que nous sommes des élus de la République, et pour ne pas ouvrir une procédure supplémentaire au Tribunal Administratif de Besançon, nous allons enlever le drapeau de la Palestine ce matin. Bien que cette demande du ministère de l’intérieur est pour nous illégitime", indique le cabinet de la maire ce mardi matin.

