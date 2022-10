Besançon : huit sachets de drogue trouvés à bord de leur voiture

Dans la soirée du 1er octobre, les policiers de la BAC remarquaient un véhicule circulant à vive allure avec deux hommes à son bord. Contrôlé rue du Clos Munier par les policiers, le véhicule présentait une forte odeur de stupéfiants et le passager avait semble-t-il oublié sa ceinture de sécurité.

Très vite, les policiers remarquaient un sachet plastique transparent contentant des produits stupéfiants qui dépassait du tapis situé sous la boîte à gant. Ils étaient aussitôt interpellés et placés en garde à vue. Le passager était trouvé en possession de 120€ et la fouille du véhicule Citroëne C3 permis de mettre la main sur huit sachets qui contenaient de la résine, de l’herbe de cannabis et 130€.

Les perquisitions au domiciles des deux individus ne donnaient rien. Ils seront convoqués par la justice en février prochain.