Le conducteur de 22 ans n’a pas été en mesure de fournir un permis de conduire et pour cause, il a été annulé judiciairement. De plus, le véhicule n’était pas assuré et le dépistage de l'imprégnation alcoolique s’est avéré positif (0,90 mg/L).

Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue.