Besançon : il revient avec cinq couteaux pour en découdre

Dans la nuit du 2 au 3 novembre, un homme de 22 ans qui avait auparavant menacé des SDF rue des Granges, est revenu à la charge un peu plus tard avec cette fois cinq couteaux sur lui. Présents sur les lieux au moment de son retour, les policiers ont pu éviter tout incident.

Alerté vers 1h du matin le 3 novembre, un équipage de police-secours s’est rendu dans le centre-ville pour un différend entre SDF. Sur place, les SDF déclaraient aux policiers avoir eu une discussion avec un homme avec qui ils avaient "pris un verre". Mais ce dernier se serait énervé sans motif valable, aurait cassé la bouteille en verre qu’il tenait et aurait menacé les SDF avec le tesson de la dite bouteille, avant de leur dire qu’il allait revenir.

Il revient sur les lieux avec 5 couteaux dans ses poches

L’individu qui était effectivement reparti à son domicile, réapparu sur les lieux au moment où la patrouille de police était présente. Procédant à son contrôle, la palpation de sécurité permettait aux policiers de découvrir cinq couteaux de cuisine dans ses poches.

L’homme de 22 ans était immédiatement interpellé et placé en garde à vue différée puisque son alcoolisation était de 0,87 mg/l. Lors de son audition, il déclarait avoir été mordu par le chien d’un SDF et l’avoir repoussé ce qui aurait donné lieu à une altercation entre les protagonistes présents. L’homme aurait alors regagné l’endroit où il était hébergé pour y prendre des couteaux et revenir sur les lieux afin d’en découdre avant d’être interpellé par les policiers.

L’intervention de la police a permis d’empêcher toute violence et personne blessée. Aucun dépôt de plainte n’a été enregistré.