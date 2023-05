Besançon lance sa saison touristique 2023

À l’occasion de la conférence de presse donnée ce jeudi 11 mai 2023, Anne Vignot, maire de Besançon et présidente du Grand Besançon Métropole, a présenté le programme et les nouveautés de la saison touristique 2023…

Afin de diversifier son offre et valoriser son patrimoine, la Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole ont fait le pari de la modernité pour cette année 2023 avec, comme fer de lance la mise en place d’un nouveau site internet et de nouvelles activités touristiques.

Un site internet flambant neuf

Lancé fin avril dernier, après plus d'un an de travail, le nouveau site de l'Office de Tourisme et des Congrès de Grand Besançon Métropole est l'un des points phares de la saison touristique 2023. Conçu pour les touristes mais également pour les habitants de Besançon, le site internet entièrement repensé se veut plus ergonomique et plus simple d'utilisation. Avec plus de 300.000 connexions annuelles, c'est un "ravalement de façade" numérique qui était nécéssaire à l'heure de la dématérialisation.

De nouvelles thématiques autour de trois évènements

Pour fêter les 15 ans de l’inscription des fortifications de Vauban, sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, mais aussi les 150 ans de la naissance de Colette, l’Office de Tourisme et du Congrès de Grand Besançon Métropole a décidé d’innover. Au programme de cet été, des balades théâtralisées sur les traces de Colette et une balade guidée à vélo sur le thème de Vauban.

Pour accompagner la réouverture en septembre prochain du musée de la Résistance et de la Déportation, deux visites thématiques sont programmées : l’une consacrée à "l’Hotel de Clévans", l’autre au "Lycée Victor Hugo à l’épreuve de la guerre".

Autres nouveautés annoncées par Anne Vignot, le lancement d'une nouvelle carte touristique de Grand Besançon Métropole et des visites consacrées au street art à Besançon dans le cadre du festival Bien Urbain.

Au total, ce ne sont pas moins de 340 visites guidées qui seront proposées dont 19 nouvelles thématiques.

Des "conseillers en séjour" à vélo

Autre innovation pensée par l'Office de Tourisme, la mise en place durant tout l'été de "brigades mobiles" afin d'améliorer l'accueil des touristes. À bord de leurs triporteurs, les "conseillers en séjour" partiront à la rencontre des touristes pour les informer et les guider dans les rues de Besançon.

Info +

Avec 34.000 visiteurs par an et une fréquentation en hausse de 31% par rapport à l'année passée, l’Office de Tourisme et des Congrès de Besançon se présente comme un lieu incontournable pour les touristes de passage dans la cité bisontine.