Besançon : le bilan de l’opération d’envergure pour restaurer la sécurité au quotidien

Dans le cadre du Plan d’Action Départemental pour la Restauration de la Sécurité au Quotidien (PADRSQ), la Direction Interdépartementale de la Police Nationale du Doubs (DIPN 25) a organisé, du 1er au 3 juillet 2025, une opération de grande envergure pour sécuriser Besançon et son agglomération. Retour sur ces trois jours de mobilisation et d'action.

Cette opération de grande ampleur "s’inscrit pleinement dans les orientations fixées par le ministre de l’Intérieur, en matière de lutte contre l’insécurité du quotidien, de renforcement de la présence des forces de l’ordre."

De nombreux agents de police et des fonctionnaires mobilisés

Organisée par la DIPN 25, cette action a mobilisé de nombreux effectifs issus de différents services des forces de sécurité :

Les effectifs de la Police nationale de Besançon (sécurité publique, BAC, brigade cynophile, police-secours),

Des unités de la Police aux Frontières (PAF),

Des agents de la direction zonale Est,

Des fonctionnaires de la Police judiciaire,

Des agents de la Douane, dans le cadre de partenariats opérationnels.

Au total, ce sont "plus de 208 fonctionnaires de police et 20 personnels d’autres administrations (Douane, URSSAF etc) qui ont été mobilisés chaque jour, sur plusieurs secteurs sensibles ou stratégiques de l’agglomération."

Des opérations de contrôle et des interventions renforcées

Durant ces trois jours de mobilisation, plusieurs actions ont été menées :

Contrôles de commerces (épiceries, salons de coiffure...) dans le cadre du Comité Départemental Anti-Fraude (CODAF), visant la lutte contre le travail dissimulé, les fraudes sociales ou fiscales, ou les infractions aux règles d’hygiène,

Points de contrôle routiers,

Présence renforcée dans les transports en commun (gare Viotte, réseau Ginko, en coordination avec les autorités de transport,

Interventions sur des points de deal, appuyées par la brigade cynophile et l’unité « drone », (démantèlement d’un point de deal à Palente avec 5 personnes interpellés : 3 vendeurs et 2 acheteurs),

Sécurisation des halls d’immeuble et vérifications d’identité,

Surveillance des zones commerciales,

Actions ciblées contre les rodéos urbains.

Le bilan des opérations

Les différentes actions menées durant ces trois jours ont donné les résultats suivants :

73 véhicules contrôlés,

311 personnes contrôlés dont 17 personnes interpellés,

16 commerces contrôlés donnant lieu à 11 procédures URSSAF avec, pour plusieurs d'entre eux, des demandes de fermeture administrative,

10 amendes forfaitaires délictuels,

31 procès-verbaux électroniques effectués,

1 arme à feu (Glock 9mm) trouvé pendant les opérations sur le QRR de Planoise,

Plusieurs découvertes de produits stupéfiants (cannabis et héroïne)

Ces actions permettent non seulement de "rassurer la population", mais elles ont aussi pour but de "prévenir les troubles et de dissuader durablement les comportements délinquants."