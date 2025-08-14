Besançon : le préfet du Doubs prononce la fermeture administrative d'un tabac-presse pour détention et usage de stupéfiants

Ce mardi 12 août 2025, la préfecture du Doubs a ordonné la fermeture administrative temporaire d'un tabac-presse situé rue Frédéric Chopin, dans le quartier de Palente à Besançon. L'établissement sera fermé durant 30 jours.

Il s'agit de la première fermeture administrative prononcée dans le cadre de la loi du 13 juin 2025, qui vise à enrayer le narcotrafic en France. Cette décision est parue ce jeudi 14 août sur la page Facebook de la préfecture du Doubs.

Selon nos dernières informations, l'établissement concerné par cette fermeture temporaire est le tabac-presse Chopin, situé rue Frédéric Chopin, dans le quartier de Palente. Une décision préfectorale prononcée par rapport au fait que l'établissement "se livrait à la détention et à l'usage de stupéfiants". Ce dernier avait fait l'objet d'un contrôle il y a quelques semaines.

Le gérant de l'établissement s'est vu notifier une fermeture administrative de 30 jours à partir de ce mercredi 13 août.