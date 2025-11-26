Bientôt un rooftop avec restaurant au sommet de la CCI Saône-Doubs à Besançon ?

EXCLUSIVITÉ • Le bâtiment de la Chambre de commerce et d’industrie Saône-Doubs, situé avenue Villarceau à Besançon, pourrait bientôt accueillir un rooftop ouvert au public. Selon nos informations, le toit de l’édifice doit faire l’objet d’aménagements destinés à permettre l’implantation d’un restaurant de deux terrasses.

Une étude de faisabilité menée en juillet 2025 a confirmé la possibilité de créer un espace de 500 m² composé d’un restaurant et de deux terrasses. Ce projet de rooftop serait présenté comme un lieu unique à Besançon, offrant une nouvelle offre de restauration et un point de vue exceptionnel en hauteur sur la ville.

Pour rendre le site accessible, le projet initial prévoit également la construction d’un double ascenseur extérieur, installé sur l'esplanade de la chambre relié au toit par l’aménagement d’une passerelle. Ainsi, l'accès au quatrième étage sera totalement indépendant des horaires d'ouverture de l'établissement.

Deux freins

Sollicitée ce mercredi 26 novembre, le président de la CCI Saône-Doubs, Jean-Luc Quivogne, nous a confirmé ces informations, mais le projet initial dont le budget se situe entre 3,5 et 4,5 millions d’euros subira des changements en raison de deux freins majeurs : la décision de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) et les finances.

Le projet a été soumis à l’ABF et n’a pas été accepté en l’état : ”c’était une construction en bois pour alléger le poids et on nous dit qu’il faudrait le faire en dur, mais cette charge le bâtiment ne le supportera pas”, nous explique Jean-Luc Quivogne.

En même temps, est arrivé l’annonce d’une baisse très importante des ressources attribuées aux CCI par l’Etat : ”au niveau national, cette dotation représentait 1,2 milliards d’euros , aujourd’hui, elle est de 525 millions et on parle de nous la diminuer encore de 30%, c’est actuellement entre les mains de l’Assemblée nationale et du Sénat”, explique Jean-Luc Quivogne. Ce qui ne va pas dans le sens de la réalisation d’un tel projet.

Néanmoins, le président de la CCI n’abandonne pas le projet qui est en train d’être revu. ”Au lieu de mettre le restaurant en gérance, on peut chercher un bailleur ou un investisseur qui pourrait s’adosser à nous ou le faire en totalité”, indique le président de la Chambre, ”donc le projet n’est plus du tout le même.”

”Sur le sujet des Bâtiments de France, je ne perds pas espoir”, précise -t-il, ”je reste persuadé que ce projet est un excellent projet qui pourrait très bien fonctionner à Besançon, parce qu’on a une vue exceptionnelle.”

À suivre.