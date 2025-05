Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Du 3 au 6 juin 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté portera haut les couleurs de ses savoir-faire industriels et artisanaux en participant au salon EPHJ (Environnement Professionnel Horlogerie Joaillerie) à Genève, salon professionnel le plus important de Suisse dans la haute précision, la sous-traitance en horlogerie-joaillerie et les technologies médicales.