Biothérapies : une délégation américaine en Bourgogne-Franche-Comté

Du 27 octobre au 1er novembre 2024, une délégation française régionale s’était rendue aux Etats-Unis avec pour mission de promouvoir la filière à l’international ce qui a conduit à la signature d'un accord de partenariat entre BioForward et l’AER BFC. C’est donc dans le but de renforcer cette collaboration qu’une délégation américaine se rend en Bourgogne-Franche-Comté.

La Région précise que la collaboration entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Wisconsin devrait s’étendre à d’autres filières stratégiques telles que l’agroalimentaire, un secteur également clé pour les deux territoires. "En effet, le Wisconsin, qui occupe la première place aux États-Unis pour la production de fromage, ginseng, canneberges, haricots verts, lactosérum sec et chèvres laitières, produit à lui seul 25 % du fromage et 14 % du lait américains, ce qui en fait un partenaire stratégique majeur dans le secteur agroalimentaire", nous précise-t-on.

Une visite régionale

Durant ces deux jours en Bourgogne-Franche-Comté, la délégation américaine sera reçue par Marie-Guite Dufay, présidente de la Région, et Nicolas Soret, et pourra découvrir les écosystèmes régionaux de la santé et de l’agroalimentaire. Le programme se déclinera en deux temps. Un premier à Dijon, autour de l’agroalimentaire, avec la visite de l’entreprise TIPPAGRAL, fabricant de produits laitiers et fromagers, adhérent du pôle de compétitivité VITAGORA. En parallèle sur le sujet de la santé, une participation du cluster BioForward au lancement de Santenov.

Un second temps à Besançon pour la découverte du pôle d’innovation TEMIS, du pôle de compétitivité des microtechniques (PMT) et des entreprises et laboratoires en lien avec les biothérapies et la bioproduction, filière dont le développement a fait l’objet d’une feuille de route régionale votée par la Région en octobre 2024.