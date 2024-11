Black Friday : comment éviter les arnaques en ligne ?

La journée officielle du ”Black Friday” aura lieu le vendredi 29 novembre 2024. La "Black Friday Week" démarrera le lundi 25 novembre, quelques jours avant. Les promotions se prolongeront les samedi 30 et dimanche 1er décembre et le "Cyber Monday" clôturera l'événement promotionnel le lundi 2 décembre. Cybermalveillance.gouv.fr appelle à la plus grande vigilance pour les achats en ligne et délivre des conseils pour éviter de se faire escroquer.