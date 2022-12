Boujailles : 4 personnes et 80 chèvres évacuées en raison d’un incendie

Ce samedi 3 décembre, un incendie s’est déclaré en fin d’après-midi dans l’appartement d’un bâtiment agricole nécessitant l’évacuation des quatre personnes résidantes dans deux appartements et 80 bêtes

Vers 17h, les sapeurs-pompiers du Doubs ont été appelés pour intervenir sur un feu d’appartement dans un bâtiment agricole de 1500 m2 sur deux niveaux, comprenant une partie agricole d'élevage et de traite de chèvres ainsi que deux appartements traversant de 125 m2 chacun.

L’incendie concernait l'appartement situé au premier étage. Les quatre occupants et 80 chèvres ont alors été mis en sécurité.

Quatre lances déployées pour éteindre les flammes

L'extinction s'est réalisée au moyen de quatre lances à incendie et au plus fort de l’intervention, huit engins et 26 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre.

Le maire de la commune, Enedis et la gendarmerie étaient sur place pour tenter d’identifier la cause de l’incendie.

Les occupants de l’appartement sinistré ont pu être relogés par la commune et celui du second par la famille.