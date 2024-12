Météo France a placé les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune pour des risques de pluies et d’inondations mais également de "vents forts" pour la journée du 22 décembre 2024.

Météo France a placé l’ensemble des départements de Franche-Comté et de Bourgogne en vigilance jaune "vent fort" et "pluie-indondation" à partir de minuit et pour la journée de dimanche 22 décembre 2024 jusqu’en début de nuit.

Des rafales de vent de 60 à 80 km/h, très ponctuellement 90 km/h sont attendus jusqu’en soirée puis le vent devrait faiblir en début de nuit de dimanche à lundi.

Soyez attentifs dans vos déplacements et aux objets pouvant être projetés par les rafales.