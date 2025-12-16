BSK s’invite parmi l’élite francophone de Rocket League : c’est le moment de voter pour le club bisontin !

BSK Esport a annoncé dans un communiqué du 15 décembre 2025 sa nomination dans la catégorie Meilleure Équipe Francophone de l’Année à l’occasion de l’édition 2025 des Baguette Awards, une cérémonie organisée par le média français Rocket Baguette. Les Baguette Awards visent à distinguer ”les acteurs, les performances et les moments marquants de la scène Rocket League*, française et internationale sur la saison 2025”.

* Rocket league : il s'agit d'un jeu vidéo de sport développé par Psyonix qui est en quelque sorte du football avec des voitures.

Cette nomination intervient après une saison marquante pour la section Rocket League du club. Le communiqué du BSK souligne qu’elle ”vient saluer un parcours exceptionnel pour la section Rocket League de BSK qui s’est illustré par sa régularité, son implication et un résultat inattendu : top 7 européen”.

Dans la catégorie Meilleure Équipe Francophone de l’Année, BSK figure aux côtés de plusieurs organisations reconnues de l’e-sport francophone telles que Team Vitality, Gentle Mates et la Karmine Corp. Cette présence est perçue par le club bisontin comme ”une reconnaissance forte du travail accompli et témoigne de la place grandissante de BSK sur la scène compétitive”.

Un appel au vote du public

BSK appelle à la mobilisation autour de cette nomination. ”C'est le fruit du travail de nos joueurs, notre staff et du soutien constant de notre communauté”, indique le club, avant d’inviter ”l’ensemble de ses supporters, partenaires et passionnés de Rocket League à se mobiliser afin de transformer cette nomination en victoire”.

Les votes sont ouverts au public jusqu’au 20 décembre. Le club invite le public à voter pour BSK dans la catégorie concernée, avec le lien suivant : forms.gle/2c42vb2mnAQm7LDW6

Des anciens joueurs également à l’honneur

BSK mentionne également des nominations individuelles : ”deux de nos trois anciens joueurs sont nominés dans la catégorie « meilleur espoir francophone de l’année » !” Rust Ez et Mozzarella, aujourd’hui chez GameWard, ”se sont illustrés sous nos couleurs cette saison et sont nominés aux côtés de Yujin et Giuk pour ce titre de meilleurs espoirs”.

Le verdict sera annoncé lors de la cérémonie des Baguette Awards le 22 décembre.