Mardi 16 Décembre 2025
Besançon
Société

BSK s’invite parmi l’élite francophone de Rocket League : c'est le moment de voter pour le club bisontin !

Publié le 16/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 16/12/2025 - 09:20

BSK Esport a annoncé dans un communiqué du 15 décembre 2025 sa nomination dans la catégorie Meilleure Équipe Francophone de l’Année à l’occasion de l’édition 2025 des Baguette Awards, une cérémonie organisée par le média français Rocket Baguette. Les Baguette Awards visent à distinguer ”les acteurs, les performances et les moments marquants de la scène Rocket League*, française et internationale sur la saison 2025”.

Screenshot © BSK Esport
© BSK
©
1/3 - Screenshot © BSK Esport
2/3 - © BSK
3/3 - ©

* Rocket league : il s'agit d'un jeu vidéo de sport développé par Psyonix qui est en quelque sorte du football avec des voitures.

Cette nomination intervient après une saison marquante pour la section Rocket League du club. Le communiqué du BSK souligne qu’elle ”vient saluer un parcours exceptionnel pour la section Rocket League de BSK qui s’est illustré par sa régularité, son implication et un résultat inattendu : top 7 européen”.

Dans la catégorie Meilleure Équipe Francophone de l’Année, BSK figure aux côtés de plusieurs organisations reconnues de l’e-sport francophone telles que Team Vitality, Gentle Mates et la Karmine Corp. Cette présence est perçue par le club bisontin comme ”une reconnaissance forte du travail accompli et témoigne de la place grandissante de BSK sur la scène compétitive”.

©

Un appel au vote du public

BSK appelle à la mobilisation autour de cette nomination. ”C'est le fruit du travail de nos joueurs, notre staff et du soutien constant de notre communauté”, indique le club, avant d’inviter ”l’ensemble de ses supporters, partenaires et passionnés de Rocket League à se mobiliser afin de transformer cette nomination en victoire”.

Les votes sont ouverts au public jusqu’au 20 décembre. Le club invite le public à voter pour BSK dans la catégorie concernée, avec le lien suivant : forms.gle/2c42vb2mnAQm7LDW6

Des anciens joueurs également à l’honneur

BSK mentionne également des nominations individuelles : ”deux de nos trois anciens joueurs sont nominés dans la catégorie « meilleur espoir francophone de l’année » !” Rust Ez et Mozzarella, aujourd’hui chez GameWard, ”se sont illustrés sous nos couleurs cette saison et sont nominés aux côtés de Yujin et Giuk pour ce titre de meilleurs espoirs”.

Le verdict sera annoncé lors de la cérémonie des Baguette Awards le 22 décembre.

© BSK

Publié le 16 décembre à 12h00 par Alexane
Dijon
Social Société

Bourgogne-Franche-Comté : sept projets de l’ESS distingués en 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé, lundi 15 décembre 2025, les lauréats 2025 de son appel à projets Économie Sociale et Solidaire (ESS). Pour la 19e année consécutive, la collectivité a récompensé des initiatives associant utilité sociale, impact écologique et viabilité économique. Une dotation globale de 22 000 euros a été attribuée à sept projets.

économie sociale et solidaire jerome durain region bourgogne franche-comte solidarité transition écologique
Publié le 16 décembre à 09h25 par Alexane
France
Société Transports

Airbags Takata : contre-visite obligatoire dès le mois de janvier 2026 pour les véhicules non réparés

Tous les véhicules qui passeront au contrôle technique à partir du 1er janvier 2026 seront vérifiés afin de savoir s'ils sont dotés d'un airbag Takata classé "stop drive", qui implique de ne plus rouler, a indiqué le ministère des Transports, invitant les conducteurs à prendre les devants.

airbag contrôle technique takata
Publié le 14 décembre à 14h00 par Hélène L.
Pontarlier
Société Vie locale

Dermatose : manifestation devant l’ancienne permanence parlementaire d’Annie Genevard à Pontarlier

Environ 70 agriculteurs ont manifesté samedi 13 décembre 2025 devant l'ancienne permanence parlementaire de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard à Pontarlier, dans le Doubs, pour dénoncer l'abattage total de troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), a constaté un journaliste de l'AFP.

agriculteurs annie genevard dermatose bovine
Publié le 13 décembre à 17h48 par Hélène L.
Dijon
Santé Société

Une équipe dijonnaise met au jour un nouveau mécanisme impliqué dans les troubles du neurodéveloppement

Une avancée scientifique majeure a été annoncée ce jeudi 11 décembre par l’Université Bourgogne Europe. Les chercheurs de l’équipe GAD (Genetics of rAre Diseases) du laboratoire CTM, Unité Mixte de Recherche 1231 associant l’Université Bourgogne Europe et l’INSERM, ont identifié un mécanisme inédit impliqué dans certaines formes de troubles du neurodéveloppement. Ces travaux sont menés sous la direction du Professeur Antonio Vitobello, spécialiste en génétique médicale.

chercheur inserm sciences université de bourgogne
Publié le 12 décembre à 17h44 par Alexane
Besançon
Social Société

Peuples Solidaires Doubs : des ventes de bougies pour ”animer la flamme de l’espérance” à Besançon

L’association Peuples Solidaires du Doubs relance cette année ses ventes de bougies solidaires jusqu'au 20 décembre 2025 à Besançon, un rendez-vous désormais bien identifié dans la région. Entre soutien à une coopérative de femmes au Togo et formation numérique dans une école primaire, l’initiative se veut un moteur de solidarité internationale.

bougies noël 2025 peuples solidaires doubs solidarité vente
Publié le 12 décembre à 10h48 par Alexane
École-Valentin
Société

L214 : 10 millions de confettis pour dénoncer les 10 millions d’animaux tués en décembre pour Carrefour

L’association de défense animale L214 organise, samedi 13 décembre 2025, une mobilisation devant des magasins Carrefour dans 37 villes en France, dont École-Valentin. Les bénévoles souhaitent alerter le public sur le nombre d’animaux tués pour approvisionner l’enseigne, en particulier durant la période des fêtes.

abattoir animaux association L214 carrefour consommation mort
Publié le 11 décembre à 16h16 par Alexane
NIÈVRE (58)
Société

Nièvre : un abattoir suspendu après des accusations de L214

Un abattoir de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) a été temporairement suspendu par la préfecture, mercredi, après une enquête de l'association de défense des animaux L214 évoquant des bêtes découpées, voire décapitées et même brûlées au chalumeau, encore vivantes, "sous les yeux des services vétérinaires". 

abattoir animaux association L214 maltraitance préfecture
Publié le 11 décembre à 09h41 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Dermatose bovine : les agriculteurs représentent symboliquement les 83 vaches abattues à Pouilley-Français

VIDEO • Plus d'une soixantaine de tracteurs ont élu domicile le temps de quelques heures devant le parvis de la gare Viotte à Besançon ce 10 décembre 2025. Les agriculteurs ont exprimé leur colère face au protocole sanitaire appliqué en cas de dermatose bovine. Ils demandent notamment une vaccination massive...

agriculteurs dermatose bovine gare viotte manifestation
Publié le 10 décembre à 16h33 par Hélène L.
Lons-le-Saunier
Faits Divers Société

Les oranges cachaient les stupéfiants… La Douane du Jura transforme une saisie en don à la Croix-Rouge

INSOLITE & SOLIDAIRE • La brigade des Douanes de Lons-le-Saunier a récemment intercepté un poids lourd circulant sur l’autoroute. Lors du contrôle, les agents ont découvert des produits stupéfiants dissimulés dans la cargaison. Pour masquer ces marchandises illicites, le camion transportait 20 palettes d'oranges, transportées d'Espagne vers la Pologne... une cargaison légale qui a été remise à la Croix-Rouge du Jura, a-t-on appris mardi 9 décembre 2025.

croix-rouge douane insolite noël 2025 solidarité stupéfiants
Publié le 10 décembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Société

Un clic = 1 € de jouets : le CHU de Besançon relance son “Noël magique”

1 vote = 1 euro • Le CHU de Besançon participe, cette année encore, à l’opération "Noël magique à l’hôpital". Chaque internaute a la possibilité de voter gratuitement en ligne et faire gagner un euro au service pédiatrique de Besançon jusqu'au 24 décembre 2025. Depuis plus de 15 ans, cette opération permet aux services pédiatriques de bénéficier de nombreux jouets.

cadeau chu de besançon enfant noël 2025 pédiatrie solidarité
Publié le 13 décembre à 17h32 par Alexane
Besançon
Société

Laïcité : à Besançon un tramway et des projets pour célébrer les 120 ans de la loi de 1905

À l’occasion de la Journée nationale de la laïcité, célébrée le 9 décembre, la Ville de Besançon affirme son engagement en commémorant cette année un anniversaire historique : les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, texte fondateur consacrant la séparation des Églises et de l’État et garantissant la liberté de conscience.

laïcité tramway ville de besançon
Publié le 9 décembre à 08h50 par Elodie Retrouvey

Offre d'emploi

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

