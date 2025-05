Budget participatif : les votes pour désigner les meilleurs projets de la saison 3 sont ouverts

Ce mercredi 21 mai 2025, la Ville de Besançon a donné le coup d’envoi de la saison 3 du budget participatif, un projet "porté par les habitants et pour les habitants" de la ville de Besançon a rappelé Kévin Bertagnoli ce mercredi au parc Micaud, lors de l’inauguration de deux projets de mobilier urbain issus de la saison 1.

Comme chaque année depuis trois ans maintenant, les Bisontines et Bisontins pourront voter jusqu’au 11 juin 2025 pour désigner leurs projets préférés de la saison 3 du budget participatif qu’ils souhaitent voir réaliser "afin d’améliorer leur cadre de vie" précise la Ville de Besançon.

Le principe étant "vous choisissez, nous réalisons", a résumé l’adjoint en charge de la Démocratie participative et de la participation citoyenne à la Ville de Besançon, Kévin Bertagnoli. L’élu a par ailleurs insisté sur l’importance "d’associer les habitants et les usagers des lieux" en transformation dans la ville de Besançon.

Pour cette saison 3, la Ville de Besançon précise que 35 projets ont été déclarés recevables. Cela correspond à 50% de projets en plus par rapport à l’année dernière. Ils ont été proposés par une centaine de citoyennes et citoyens et couvrent des thématiques variées : installation de mobiliers urbains, équipements de loisirs, fresques artistiques, végétalisation d’espaces publics…

Parmi les projets proposés, on retrouve de nombreuses demandes de mobiliers, surtout de bancs qu’ils soient "avec brise-vue", ou au contraire pour "favoriser la discussion et rompre l’isolement social", installés à Chailluz, dans le quartier de la Combe Saragosse, ou encore du mobilier pour pique-niquer. La végétalisation est elle aussi plébiscitée avec notamment des arbres supplémentaires sur la place Pasteur, ou encore "l’installation d’îlots végétaux le long de l’impasse Granvelle". Beaucoup de projets proposés "nous parlent de créer des endroits où l’on va se sentir bien, faire des rencontres ou encore échanger", a insisté l'adjointe en charge de la transition écologique des espaces verts et de la biodiversité, Fabienne Brauchli.

Les 35 projets soumis au vote, leur carte, le bulletin de vote et le calendrier des événements sont tous consultables en ligne. Chaque votant est invité à désigner ses trois projets préférés, ni plus ni moins. La Ville précise d’ailleurs que "tout bulletin comptant moins ou plus de trois choix sera considéré comme nul".

Qui peut voter ?

Les Bisontines et Bisontins âgés d’au moins 16 ans

Les lycéens, étudiants et apprentis des établissements scolaires et universitaires bisontins

Les contribuables locaux (commerçants, artisans)

Comment voter ?

En ligne : sur la plateforme Ateliers Citoyens

Avec un bulletin papier : dans un accueil mairie, une maison de quartier, une bibliothèque ou médiathèque de la Ville ou encore à la Mission locale de Besançon.

Par un envoi postal en renvoyant le bulletin ci-joint à l’adresse suivante :

Mairie de Besançon

Service Démocratie Participative

2 rue Mégevand

25034 Besançon

Le nombre de projets retenus dépendra du budget disponible, qui est fixé à 250.000 €. Les projets ayant obtenu le plus grand nombre de voix seront réalisés, dans la limite de cette enveloppe précise la Ville. Si l’un des projets les plus plébiscités dépasse le budget restant, il sera remplacé par le projet suivant dont le coût est compatible. Seuls les projets ayant recueilli au minimum 8 % des suffrages seront éligibles. Tout reliquat éventuel sera reporté sur l’enveloppe du budget participatif de la saison suivante.

Résultats connus le 2 juillet 2025

Ce mercredi, l'adjoint en charge de l’Économie et des Finances, Anthony Poulin a par ailleurs rappelé qu'à ce jour, ce sont "750.000€ qui ont été remis entre les mains des citoyennes et des citoyens de la ville". Il a également salué le "foisonnement d’idées" de la part des personnes déposant des projets, estimant que ces dernières "inspirent au-delà des projets portés" car ils amènent parfois à "re-questionner certains de nos projets en interne sur la façon de comment on fait la ville".

Les résultats resteront confidentiels jusqu’à leur annonce officielle, prévue le 2 juillet.

Plusieurs projets, issus du budget participatif, ont déjà vu le jour et seront notamment inaugurés jusqu’au 4 juillet. Parmi ceux-ci figurent, un espace extérieur au Fort de Bregille et des fontaines à eau (saison 2), la nouvelle place des Tilleuls dans le quartier de Palente (saison 1) ou encore des plateaux de jeux d’échecs installés à Planoise.