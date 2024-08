Cambriolages : la gendarmerie appelle à la vigilance sur le secteur de Pont-de-Roide

Plusieurs vols ont été commis ce mois d’août 2024 sur le secteur de Pont-de-Roide et ses alentours. La gendarmerie du Doubs lance donc à un appel à la vigilance…

Plusieurs vols ont notamment et effectués "dans les habitations dont les occupants viennent de décéder", prévient la gendarmerie qui poursuit : "Les auteurs de ces faits ciblent principalement des résidences vides et peu surveillées et commettent les vols dans un temps proche du décès voire pendant les obsèques".

Quelques bons réflexes à avoir :

Signalez au 17 :

les personnes inconnues rôdant dans le quartier ;

les véhicules suspects ;

des démarcheurs insistants et inhabituels ;

tout élément qui permette d'identifier les auteurs.

"N’hésitez pas à informer les gendarmes de l'inoccupation d'une résidence en raison d’une absence prolongée (suite à un décès, vacances, hospitalisation", incite la gendarmerie.

Il est possible de signaler votre absence sur l’application "Ma Sécurité" ou "service-public.fr" pour signaler votre absence.