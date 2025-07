Chaleur : buvez des jus... de tomate !

Il fait chaud, on boit des jus… de tomate ! Boire des jus, c’est désaltérant et une bonne façon de faire le plein de vitamines. L’avantage avec la tomate, c’est qu’on peut aussi bien l’associer avec des légumes qu’avec des fruits.

C'est bon pour la santé

Et oui, parce que kla tomate est pauvre en calories, riche en béta-carotène, vitamine C, vitamine A, potassium et elle est gorgée d’eau. On la préfèrera cueillie du jour, en provenance d’un bon potager, bio de préférence, ou cultivée en agriculture raisonnée.

Des jus simples et rapides à préparer

Pour faire un bon jus, vous avez besoin d’un extracteur, plus respectueux du produit. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous rabattre sur le mixeur. Faire un jus, c’est simple, facile et ça ne vous prendra pas plus de 3 minutes. Et surtout ce sera sans sucre ajouté, sans conservateur, sans adjuvant d’aucune sorte. Bref, votre corps vous dit merci d’avance.

Côté salé

Ingrédients : 2 tomates, 1 concombre, 1 branche de céleri (sans les feuilles), du persil, du sel de céleri.

Rincer légumes et herbes. Couper le concombre en deux dans le sens de la longueur. L’épépiner (ça le rend plus digeste). S’il est bio, conserver la peau : il y a plein de bonnes choses dedans. Débarrasser le céleri de ses feuilles, l’effiler. Couper les légumes en tronçons. Les mettre dans l’extracteur ou le mixeur. Déguster aussitôt. J’aime bien aussi ajouter une ou deux feuilles de menthe.

NB : Tendre et croquant, le céleri est reconnu pour sa faible teneur calorique. Ses feuilles et ses graines contiennent plusieurs types d’antioxydants. Le concombre vous apporte des fibres, de l’eau, du potassium et du magnésium, présents dans sa peau.

On peut filtrer le jus dans un tamis pour éliminer la mousse générée par le mixage. Le vert du céleri et du persil l’emporte sur le rouge de la tomate mais je vous assure, c’est délicieux !

Côté sucré

Ingrédients : 2 tomates, 2 grosses tranches de pastèque, glaçons qsp.

Rincer les tomates. Couper la pastèque. Si elle est bio, vous pouvez conserver sa peau. Couper l’ensemble en tronçons. Les mettre dans l’extracteur ou le mixeur. Ajouter des glaçons pour un effet très frais.

NB : la pastèque possède un goût rafraîchissant qui désaltère. Sa chair est une importante source de lycopène, un antioxydant qui protègerait contre plusieurs maladies. Ses pépins sont comestibles et fournissent de la vitamine C.

Bonne dégustation !