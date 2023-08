Le Bike Trial Franc Comtois organise ces 19 et 20 août 2023 le championnat d'Europe de vélo trial à la Tour de Scay (D486 entre Marchaux et Rougemont). La compétition se déroule en pleine foret, sur un site spécialement aménagé et amélioré depuis 1983.

Les pilotes devront franchir trois fois de suite huit sections d'environ 50 mètres jonchées d'obstacles. Sous les yeux attentifs d'un juge, ils ne doivent ni mettre le pied au sol, ni sortir des limites, ni tomber sous peine de pénalités.

150 trialistes vont donc en découdre... "C'est la garantie pour les spectateurs de s'émerveiller devant la dextérité, l’équilibre, le courage de ces artistes", précisent les organisateurs.

Infos +

L'entrée est gratuite et une restauration-buvette est installée.Le samedi à 13h les féminines, les vétérans et les moins de 14ans ouvrent le bal, et le dimanche de 13h cela sera au tour des séniors, cadets et élites.