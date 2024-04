Chute d'arbre à Grandes Heures Nature en 2023 : existe-t-il encore un risque ?

On se souviendra de l’édition 2023 de Grandes heures Natures par son succès lors de sa première journée le samedi 17 juin, mais aussi en raison de la chute d’un arbre en plein milieu du village à Chamars le dimanche 18 juin au matin. Heureusement, l’incident est survenu avant l’ouverture du village, aucun visiteur ni technicien n’a été blessé.

Toutefois, au moment des faits, la question de la sécurité était posée non seulement pour le déroulement du festival, mais aussi pour les promeneurs le reste de l’année. Pour rappel, cette chute d'un tilleul était le résultat de la sécheresse combinée à la présence d'un champignon. La totalité de l'arbre avait été abattu le 19 juin.

"Des expertises régulièrement et un soin est apporté au suivi"

François Bousso, vice-président de Grand Besançon Métropole en charge de l’éco-tourisme et des congrès, et délégué à Grandes heures nature, se veut rassurant : ”le site de Chamars est suivi régulièrement comme plein de sites à Besançon et Grand Besançon, il y a des expertises régulièrement et un soin est apporté au suivi. Il n’y a pas eu de chute d’arbre depuis, c’est vraiment l’énorme hasard de cet arbre qui décide de tomber ce jour-là !” L’élu note que ”toute l’année, il y a des endroits rubalisés parce que des experts et techniciens viennent couper des branches qui elles aussi peuvent faire très mal.”