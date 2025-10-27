Collecte solidaire de jouets dans les centres de tri du Sybert

Du 17 au 30 novembre 2025, le Sybert s’associe à Ecosystem et Ecomaison, pour organiser une grande collecte de jouets d’occasion dans les éco-centres de Besançon-Tilleroyes, Saint-Vit et de Thise-Chalezeule à travers sa "Grande collecte solidaire des jouets". Les centres partenaires de l'opération disposeront chacun d’un point de collecte accessible à tous les habitants lors des heures d’ouverture pour venir y déposer des jouets inutilisés, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage.

Face au constat alarmant qu'encore trois Français sur dix* jettent leurs jouets inutilisés à la poubelle alors qu’ils pourraient resservir, la "Grande collecte solidaire des jouets" promeut le don solidaire comme une solution responsable. Et pour faciliter ce geste, l’opération s’étend à 23 magasins et associations du Doubs, pour démultiplier les points de collecte et permettre à tous les habitants de participer à l’opération.

Le Sybert précise que pourront être déposés dans les bornes de collecte, tous les jouets en bon état, abîmés ou incomplets, parmi lesquels les :

Jeux d’extérieur (maison d’enfant, draisienne, jeu de plage etc.)

Jeux d’intérieur (poupée, figurine, peluche, jeu de construction)

Jeux de société (maquette, puzzle, jeu de carte, etc.)

Jouets électriques et électroniques (fonctionnant à pile ou sur secteur)

Jeux cadeau (jouet distribué gratuitement dans le cadre de la vente d’un autre produit (un repas d’enfant, un magazine, etc.)

Tous les dons seront confiés à deux associations locales : l’Association Tri et Emmaüs Besançon.

Les points de collecte équipés de bornes sont répartis sur le territoire. Les dates de collecte et d’ouverture peuvent varier, alors avant de se déplacer, le Sybert recommandé de consulter les informations pratiques sur le site de l’opération : lagrandecollectesolidairedesjouets.com

Priorité au réemploi

À l’issue du mois de novembre, tous les jouets déposés par les particuliers seront récupérés par l’une des associations partenaires de l’opération. C’est au sein des ateliers de réemploi, sources d’activités pour des centaines de personnes en insertion, que les jouets seront triés, nettoyés, remis en état pour être offerts à des bénéficiaires ou revendus à prix solidaire. Concernant les jouets qui ne pourront être réparés ou remis en état, ces derniers seront dépollués et recyclés par Ecomaison, et par ecosystem dès lors que ces derniers seront des jouets électriques et électroniques.

* Étude Ecomaison & Circana : Avril 2025