Comment demander un prêt étudiant garanti par l’État ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le prêt étudiant garanti par l’État permet aux étudiants de financer leurs études sans avoir à fournir de caution personnelle ou de justificatif de revenus. Il s'agit d'un dispositif soutenu par l’État pour faciliter l’accès au crédit à la consommation dans le cadre de la vie étudiante. Voici ce qu’il faut savoir pour en bénéficier.

Qui peut bénéficier du prêt étudiant garanti par l’État ?

Le prêt est ouvert à tous les étudiants majeurs âgés de moins de 28 ans, y compris les mineurs émancipés. Il n’est soumis à aucune condition de ressources, et aucune caution parentale ou d’un tiers n’est exigée.

Pour y prétendre, l’étudiant doit remplir plusieurs critères :

Être de nationalité française, ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ;

Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français, quel que soit le type (université, école de commerce, école d’ingénieur, lycée pour BTS, etc.) ;

Être en préparation d’un diplôme, d’une certification ou d’un concours reconnu par l'État.

Ce prêt est un prêt à la consommation, et l’assurance n’est pas obligatoire, bien qu’elle puisse être proposée par les banques.

Quel est le montant et la durée du prêt ?

Le montant maximum du prêt est de 20.000 €, et sa durée varie entre 2 et 10 ans, selon les conditions fixées par la banque.

Deux types de franchise de remboursement peuvent être négociés avec la banque :

Franchise partielle : seuls les intérêts sont remboursés pendant les études, le capital est à rembourser ultérieurement ;

Franchise totale : le remboursement des intérêts et du capital débute à la fin des études.

Important : Le prêt n’est pas à taux zéro. Comme le souligne le site Service-Public.fr, "le taux de l’emprunt est fixé librement par l’établissement bancaire". Ce taux peut dépendre du type d’études, du projet professionnel et du plan de remboursement choisi.

Quelles sont les démarches pour souscrire au prêt ?

La première étape consiste à identifier une banque partenaire ayant signé une convention avec la Banque publique d'investissement (BPI France).

Les banques partenaires sont :

La Banque Postale

BFCOI (Banque française commerciale Océan Indien) – principalement à La Réunion et Mayotte

CIC (Crédit industriel et commercial)

Crédit Mutuel

Société Générale

Il est possible de faire une demande auprès d’une de ces banques même si vous n’en êtes pas client. Cependant, certaines d’entre elles peuvent refuser les demandes provenant de personnes extérieures à leur clientèle.

Vous devrez ensuite fournir une attestation de pré-éligibilité, disponible sur une plateforme en ligne dédiée.

Comment fonctionne le remboursement ?

Le remboursement débute généralement après la fin des études, selon l’échéancier convenu avec la banque. Toutefois, le remboursement anticipé est autorisé pendant les études.

À noter que l’État se porte garant à hauteur de 70 % du montant du prêt (hors intérêts). Les 30 % restants sont pris en charge par la banque. Cette garantie ne signifie pas un droit automatique au prêt : la banque peut refuser la demande si elle estime que l’étudiant ne sera pas en mesure de rembourser.

Infos +

Pour plus de détails sur ce dispositif, consulter la fiche dédiée sur le site Service-Public.fr : Prêt étudiant garanti par l’État.