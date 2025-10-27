Lundi 27 Octobre 2025
Franche-Comté

Concours interprofessionnel du Mont d’Or : qui remportera la médaille d’or cette année ?

Publié le 27/10/2025 - 17:29
Mis à jour le 27/10/2025 - 16:30

Comme chaque année, un jury se réunira pour déguster les Mont d’Or commercialisés depuis le 10 septembre 2025. Les médailles seront remises le jour même des dégustations, aux Fins le 4 novembre prochain.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Le jury sera placé sous la présidence de Marie Beneux, directrice des "Produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté". Parmi les critères de notation des meilleurs Monts d’Or, on trouve : l'aspect de sa croûte (bien jaunie, régulière, ondulée…), son parfum, la qualité de sa pâte… Et bien sûr son goût !

Pour les fromageries, un seul et unique défi : se hisser en haut du podium, et détrôner les champions de l’année précédente : médaille d'Or : Fromagerie Badoz, médaille d'Argent : Fromagerie Sancey-Richard et médaille de Bronze : Fromagerie Napiot.

À propos du Mont d’Or

Aussi appelé "Vacherin du Haut-Doubs", le Mont d’Or est l’un des derniers fromages saisonniers de France, produit uniquement du 15 août au 15 mars, il est protégé par une AOC depuis 1981 puis par une AOP depuis 1996, ancrant son identité dans les communes de Pontarlier et de Morteau.

Au total, 9.058.599 Monts d’Or ont été vendus durant la saison 2024-2025 soit 31.147.286 litres de lait transformés.

Allez + loin

Publié le 27 octobre à 17h29 par Hélène L.
