Coup d’envoi de la collecte des pièces jaunes dans les bureaux de poste

Comme chaque année, La Poste renouvellent sont engagement en lançant "l’opération pièces aucunes". Pour cette 37e édition, plus d’un million de tirelires seront mises à disposition dans l’ensemble des bureaux de poste dès ce 7 janvier 2026…

"Chaque pièce déposée contribue à financer des projets qui améliorent la vie des enfants et adolescents hospitalisés et rapprochent leurs familles. Un geste simple, un impact immense", rappellent le groupe La Poste.

Les Pièces Jaunes se déclinent aussi en digital...

Le don en ligne est possible sur :

, laposte.fr, labanquepostale.fr. Les appels aux dons seront également relayés sur l’ensemble des plateformes du groupe La Poste ( , , , , ). A noter À noter qu’un challenge consistant à monter des tirelires le plus rapidement possible sera organisé sur et entre les différents partenaires ; Mais aussi par sms, en envoyant DON au 92 111 (dons débités sur facture opérateur mobile – liste des opérateurs disponible sur piecesjaunes.fr)

Ou encore grâce à l’arrondi en caisse collecté notamment par microDON, filiale de La Banque Postale.

Vous pouvez aussi soutenir les Pièces Jaunes en effectuant un don par chèque bancaire à l’ordre des "Pièces Jaunes", à l’adresse suivante : Fondation des Hôpitaux, 9 rue Scribe - 75009 Paris.