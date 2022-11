Jeudi 17 novembre, à 11 h 08, les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours du Doubs ont été appelés pour un feu dans un garage, dans une maison individuelle de Courcelles-lès-Montbéliard, rue de la Chapelle.

L’intervention des secours a permis d’éteindre rapidement les flammes au moyen d’une lance et de limiter le sinistre à une surface de 30 m².

Aucune victime n’est à déplorer, et aucun relogement n’a été nécessaire. 4 engins et 13 sapeurs-pompiers des centres de Montbéliard, Audinval et Bethoncourt ont été déployés.