Course poursuite entre deux policiers et un conducteur de moto-cross à Besançon

Ce jeudi 2 février à 17h45, deux policiers motocyclistes ont tenté d'arrêter un conducteur de moto-cross circulant entre les files de voitures au niveau du boulevard Ouest de Besançon. À l'arrivée des policiers, le motard a accélèré et entamé une course poursuite.

Au moment où les policiers ont souhaité intervenir auprès du conducteur de moto-cross, ce dernier a accéléré et a franchi des feux rouges obligeant les autres usagers de la route à s'écarter. Le mis en cause a réussi à échapper aux forces de l'ordre via un passage étroit. Entre-temps, un équipage de secours s'est rapproché des lieux et a aperçu le conducteur à l'arrêt en train de téléphoner. Les policiers en ont profité pour se rapprocher et ont procédé à l'interpellation du mis en cause.

Dans un même temps, un second individu est intervenu dans l'objectif de soustraire le mis en cause aux policiers. Repoussé, l'individu a tenté de revenir à la charge et de redémarrer la moto-cross pour repartir. L'homme a également été interpellé, il s’agissait du frère du mis en cause.

Les deux hommes âgés de 22 et 25 ans ont été placés en garde à vue.